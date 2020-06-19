0
13:43
Решение о судьбе главврача больницы в Великих Луках примут на следующей неделе
13:21
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
12:59
Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад
12:54
Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня
12:54
Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня
12:40
В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд
12:23
Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут
Еще новости
Общество

Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, какие сферы деятельности могут возобновлять работу. Об этом глава региона заявил во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 19 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Появилась возможность перейти к следующему этапу снятия ограничений, но расслабляться не надо – коронавирус никуда не ушёл», - рассказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что главной задачей является детальный анализ и шаги в этом направлении.

«На оперативном штабе по экономике мы получили тревожные сигналы от туристического бизнеса, от общепита и магазинов непродовольственной торговли, их ресурсы исчерпаны», - добавил Ведерников.

Губернатор отметил, что сфера общепита может начинать работу в режиме веранд и летних кафе, с жёсткими соблюдениями всех мер.

«Можно рассмотреть возможность работы баз отдыха не только в виде обсерваторов, но и в обычном режиме с соблюдением требований Роспотребнадзора», - добавил Михаил Ведерников.

Также губернатор рассказал, что о возобновлении работы самих торговых центров, включая фуд-корты, кинотеатры и детские площадки, нет речи.

«Работу магазинов в них разрешить можно, но с соблюдением всех требований», - подчеркнул Михаил Ведерников, добавив, что администрация магазинов должна обеспечивать наличие средств дезинфекции и следить, чтобы покупатели были в масках.

Все инструкции будут прописаны в новом указе губернатора.

«Также надо обеспечить обработку всех контактных поверхностей, и несовершеннолетним посещать торговые центры без родителей запрещено», - отметил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Марина Гаращенко: Маски нужно носить, несмотря на жару 70 коек для COVID-больных появится в Новосокольнической больнице В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд Более тысячи пациентов с коронавирусом в Псковской области лечатся в стационарах Каждый двадцатый житель Псковской области обследован на COVID-19 Уровень заболеваемости на селе выше, чем в Пскове – Нестерук Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут Льготные проездные в Псковской области начнут продавать с 1 июля Михаил Ведерников: Эпидемиологическая ситуация в Псковской области улучшается Заседание оперштаба по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Решение о судьбе главврача больницы в Великих Луках примут на следующей неделе
19 июня 2020
Решение о судьбе главврача больницы в Великих Луках примут на следующей неделе
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
19 июня 2020
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад
19 июня 2020
Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад
Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня
19 июня 2020
Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня
Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня
19 июня 2020
Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня
В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд
19 июня 2020
В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд
Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут
19 июня 2020
Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут
Яхтсмен Сергей Оверкин: Псковской области нужен яхт-клуб
19 июня 2020
Яхтсмен Сергей Оверкин: Псковской области нужен яхт-клуб

Идет загрузка...