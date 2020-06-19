Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут

12:23, 19 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, какие сферы деятельности могут возобновлять работу. Об этом глава региона заявил во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 19 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Появилась возможность перейти к следующему этапу снятия ограничений, но расслабляться не надо – коронавирус никуда не ушёл», - рассказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что главной задачей является детальный анализ и шаги в этом направлении.

«На оперативном штабе по экономике мы получили тревожные сигналы от туристического бизнеса, от общепита и магазинов непродовольственной торговли, их ресурсы исчерпаны», - добавил Ведерников.

Губернатор отметил, что сфера общепита может начинать работу в режиме веранд и летних кафе, с жёсткими соблюдениями всех мер.

«Можно рассмотреть возможность работы баз отдыха не только в виде обсерваторов, но и в обычном режиме с соблюдением требований Роспотребнадзора», - добавил Михаил Ведерников.

Также губернатор рассказал, что о возобновлении работы самих торговых центров, включая фуд-корты, кинотеатры и детские площадки, нет речи.

«Работу магазинов в них разрешить можно, но с соблюдением всех требований», - подчеркнул Михаил Ведерников, добавив, что администрация магазинов должна обеспечивать наличие средств дезинфекции и следить, чтобы покупатели были в масках.

Все инструкции будут прописаны в новом указе губернатора.

«Также надо обеспечить обработку всех контактных поверхностей, и несовершеннолетним посещать торговые центры без родителей запрещено», - отметил губернатор.