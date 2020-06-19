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Общество

20 тонн антисептиков используют для обработки участков голосования в Псковской области

Игорь Сопов

20 тонн дезинфицирующих средств используют для обработки участков голосования в Псковской области. Об этом на заседании оперштаба 19 июня сообщил председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Сопов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Избирательная комиссия Псковской области полностью обеспечила членов УИКов и ТИКов средствами индивидуальной защиты, а также необходимым оборудованием.

«Всё оборудование для подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию закуплено в срок. Закуплено более 500 тысяч штук одноразовых масок для членов УИКов и участников голосования и столько же пар перчаток. Только дезинфицирующих средств в область завезено более 20 тонн», - уточнил Сопов.

УИКи и участки для голосования, которые откроются с 25 июня, полностью обеспечены санитарным оборудованием и оборудованием, которое необходимо для сохранения здоровья участников голосования.

 

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