Почти 82 тысячи детей получили президентские выплаты в Псковской области

14:46, 19 июня 2020, ПАИ

По состоянию на 17 июня в Псковской области 81 899 детей от 3 до 16 лет получили единовременную выплату. Это составляет 93 % от общего количества детей, имеющих право на эту меру поддержки. Всего в июне на эти цели Пенсионный фонд РФ направил более 800 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предоставляется на каждого реб`нка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Выплата осуществляется с 1 июня. Поддержка семей обеспечивается в качестве дополнительной помощи в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

Чтобы получить средства, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг. Никаких дополнительных документов заявителю представлять не нужно. В случае необходимости Пенсионный фонд России самостоятельно запросит все сведения. Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах.

Опекуны и попечители, которые воспитывают детей от 3 до 16 лет, также могут получить единовременную выплату. Для этого им нужно подать заявление лично в ближайшей клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ, уточнили в Пенсионном фонде.