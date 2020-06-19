Пять псковских школьников посетят образовательную программу «Большие вызовы» в Сочи

15:30, 19 июня 2020, ПАИ

Пять школьников из Псковской области посетят научно-технологическую образовательную программу «Большие вызовы - 2020», которая пройдёт с 19 октября по 8 ноября в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском «Кванториуме», из пяти псковичей, приглашённых на образовательную программу, трое – воспитанники псковского детского технопарка «Кванториум»: Олег Михайлов, Глеб Луговцов и Андрей Григорьев.

Олег Михайлов стал призёром конкурса «Большие вызовы». Глеб Луговцов и Андрей Григорьев прошли конкурс по результатам академических достижений.

Перед этим кванторианцы участвовали в региональном и всероссийском этапах конкурса. Отбор длился с октября по июнь. Основой флагманского проекта «Сириуса» стало обязательное наличие у участников прикладного исследования.

«В нашем случае в роли исследования выступала модификация системы microgrid. В феврале 2019 года мы сделали энергоплатформу microgrid с высокой степенью кастомизации. На основе этой платформы мы собирали отдельные спецификации и презентовали их на различных мероприятиях и форумах. На данный момент проект получил множество почётных наград на международных и региональных конкурсах. В наших планах реализация полноценной энергосистемы для настоящего посёлка», – рассказал кванторианец Олег Михайлов.

В псковском «Кванториуме» отметили, что проект, с которым кванторианцы вышли на этот конкурс, был разработан для международного конкурса «Кванториада-2019» и команда разработчиков стала финалистами.

Помимо прикладного исследования, конкурс «Большие вызовы» требовал прохождения специальной физико-математической олимпиады, собеседования и видеопрезентации.

«Я очень рад, что мне удалось поучаствовать в таком масштабном конкурсе и проверить свои навыки и умения. Сам конкурс подарил много положительных впечатлений и заставил применить множество знаний и умений в различных областях», – отметил Олег Михайлов.

В этом году пандемия внесла свои коррективы в конкурс, поэтому команда работала преимущественно онлайн, но кванторианцы отметили, что это позволило развить существующие навыки и приобрести новые.

«Работала наша команда преимущественно онлайн, за исключением того случая, когда надо было записать защиту проекта на видео для отправки её на второй региональный тур. Было достаточно сложно, мы много работали, но всё равно рады, что получили такой опыт», – отметил Глеб Луговцов.

На протяжении всех этапов конкурса кванторианцев консультировали и поддерживали наставники детского технопарка Галина Косцюкевич и Максим Васильев, а также остальные специалисты «Кванториума».

Добавим, решением оргкомитета конкурса участниками программы в этом году станут 384 человека. В течение трех недель ребята будут готовить собственные проекты и заниматься научно-исследовательской деятельностью. Школьников ждут лекции ведущих специалистов и учёных, а также культурная программа.

Всего в этом году в образовательный центр «Сириус» в Сочи на масштабную научно-технологическую образовательную программу «Большие вызовы - 2020» приедут 384 школьника из 64 регионов России.