Около 40 новых боевых машин поступили в псковскую дивизию ВДВ

15:50, 19 июня 2020, ПАИ

Очередной батальонный комплект новейшей боевой техники поступил на вооружение гвардейского десантно-штурмового соединения в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В торжественной обстановке с участием командования и военнослужащих гвардейского соединения, а также ветеранов части новая техника в количестве около 40 боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» передана военнослужащим одного из десантно-штурмовых батальонов прославленного полка.

Заместитель командира Псковского соединения гвардии полковник Алексей Зайцев отметил, что созданные конструкторами боевые машины повышают мощь Воздушно-десантных войск, которые стоят на страже национальных интересов России.

Оснащение войск современной техникой и средствами управления способствует повышению боевых возможностей подразделений ВДВ, а реализация заданий государственного оборонного заказа в интересах Воздушно-десантных войск позволяет повысить долю новых и модернизированных образцов.

Все военнослужащие десантно-штурмового батальона, получившего новую технику, прошли двухмесячный курс обучения и переподготовки на новые образцы вооружения в Омске на базе 242-го учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск).