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Врач: Детский храп – не норма, при его появлении стоит идти к лору

Детский храп – это не норма, и при его появлении лучше сразу обратиться к лор-врачу, чтобы разобраться в причине. Об этом рассказала врач отоларинголог-сурдолог Анна Стрыгина, сообщает телеканал «Первый Тульский».

Фото: ПАИ

По словам врача, храп появляется из-за того, что ребёнку трудно дышать носом. Чаще всего причина – увеличенные аденоиды или нёбные миндалины. Обычно дети храпят во время ОРВИ. Но если за 10–14 дней храп не прошёл и дышать носом легче не стало, пора идти к доктору.

Анна Стрыгина предупредила: помимо храпа, во сне могут случаться остановки дыхания. Их часто не замечают ни сам человек, ни его близкие. А такие остановки приводят к серьёзным последствиям – нарушению сна, сосудистым катастрофам, а в дальнейшем к инсультам и инфарктам.

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