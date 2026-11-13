Лебедята впервые родились в псковском «Зоограде»

17:29, 13 ноября 2026, ПАИ

Лебеди, живущие в экопарке «Зооград» в Пушкиногорском районе, впервые вывели потомство. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал директор экопарка Андрей Голощапов.

«Лебеди у нас много лет живут, строили гнездо, но ничего у них дальше не происходило. А в этом году снесли пять яиц, высидели», – рассказал он.

При этом лебеди никуда улетать не хотят. «Наши, так получилось, что не летают. У них крылья не резаные, не купированные, они просто не летают», – пояснил Андрей Голощапов.

Он напомнил, что весной в экопарке родились носухи, кенгурёнок и ослёнок.

Помимо этого, вырос лосёнок Лосяш. «Огромный теперь, забор крушит. Бегаем чиним», – рассказал директор «Зоограда».