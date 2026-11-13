Лебедята впервые родились в псковском «Зоограде»
Лебеди, живущие в экопарке «Зооград» в Пушкиногорском районе, впервые вывели потомство. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал директор экопарка Андрей Голощапов.
«Лебеди у нас много лет живут, строили гнездо, но ничего у них дальше не происходило. А в этом году снесли пять яиц, высидели», – рассказал он.
При этом лебеди никуда улетать не хотят. «Наши, так получилось, что не летают. У них крылья не резаные, не купированные, они просто не летают», – пояснил Андрей Голощапов.
Он напомнил, что весной в экопарке родились носухи, кенгурёнок и ослёнок.
Помимо этого, вырос лосёнок Лосяш. «Огромный теперь, забор крушит. Бегаем чиним», – рассказал директор «Зоограда».
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