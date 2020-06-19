Михаил Ведерников пообещал приобрести электронный орган для псковского колледжа искусств

16:56, 19 июня 2020, ПАИ

Электронный орган для Псковского колледжа искусств пообещал приобрести губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время приёма граждан, который проходил в режиме ВКС 19 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

К губернатору обратился органист, руководитель благотворительного проекта «Органные концерты в Печорах», лауреат премии администрации области Денис Маханьков, который попросил оказать содействие в приобретении музыкального инструмента для ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова».

«Мы будем вам благодарны, если будет возможность приобрести электронный орган для псковского колледжа искусств, это дешевле, чем духовой орган», - отметил Денис Маханьков, добавив, что органные концерты всегда пользуются огромным интересом со стороны публики.

Денис Маханьков регулярно устраивает концерты в Кирхе святого Петра в Печорах.

«Мы будем горды, если Псков будет иметь учебный орган, который можно будет использовать, как концертный инструмент, например, в содружестве с филармонией».

Сумма затрат составит 1 млн рублей.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова предложила поддержать идею, поскольку приобретение органа может стать импульсом к развитию инструментального исполнительства.

Михаил Ведерников призвал предусмотреть эти средств в бюджете следующего года.