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Общество

Пандус для инвалидов в здании медэкспертизы должен появиться в августе

Беспрепятственный доступ инвалидов к медицинскому учреждению попросил обеспечить пскович во время приёма граждан, который проходил в режиме ВКС 19 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Самокиш обратился с просьбой обеспечить доступную среду для инвалидов к зданию ФКУ «Медико-социальная экспертиза по Псковской области».

«Люди приезжают со всей области, чтобы оформить инвалидность, хотелось бы, чтобы они могли свободно добираться», - отметил Сергей Самокиш.

Глава администрации города Александр Братчиков отметил, что надо сделать пандус к зданию.

«На эти цели были выделены федеральные средства, проходит ремонт здания и будет сделан пандус», - отметил Братчиков, добавив, что ремонт будет закончен 31 августа 2020 года.

Также глава администрации отметил, что нужно сделать дорожку с пониженным поребриком. Эти работы подрядчик готов выполнить за свой счёт.

Сергей Самокиш попросил сделать все дорожки с понижением поребрика.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к Александру Братчикову с просьбой обратить на это внимание.

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