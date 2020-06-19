В Красногородске расчищают и углубляют местную речку
В Красногородске расчищают и углубляют речку Серебрянку, которая протекает в черте города. Об этом сообщает районная газета «Заря».
Работы ведутся по проекту «Улучшение управления окружающей средой посредством совместных действий в приграничных регионах». Планируется расчистить почти 2 км реки.
Администрация Красногородского района является одним из партнёров проекта в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов. Программа финансируется Европейским союзом, Российской Федерацией и Латвийской Республикой. Бюджет администрации Красногородского района по проекту составляет 80 тысяч евро.
В рамках проекта запланированы не только работы на реке, но и покупка оборудования для предупреждения и своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации: системы оповещения АСО8, мотопомпы с пожарными рукавами, легкового прицепа для перевозки противопожарного оборудования, бензопилы.
Сейчас работы ведутся от перекрёстка улиц Школьной и Гагарина в сторону улицы Комсомольской.
Расчистка реки и её берегов позволит обезопасить жителей от негативного воздействия воды на случай очередных ливней.