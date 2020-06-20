Судьбу тройной сплошной разметки в Пскове решат 22 июня

09:37, 20 июня 2020, ПАИ

В начале следующей недели в Пскове состоится заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения, на которой, в частности, будет решен вопрос о судьбе тройной сплошной линии разметки, которая появилась на улице Рокоссовского. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Губернатор отметил, что к нему поступают обращения от псковичей по поводу того, что на ряде улиц дорожники сделали разметку таким образом, что теперь сложно, не нарушая правила дорожного движения, въехать во двор или выехать из него.

«Это не частная история. Такие случаи порой затрагивают сразу несколько многоквартирных домов. Конечно, это ошибки. Что тут говорить, если у нас даже тройная сплошная в городе появилась», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона сообщил, что разговаривал на эту тему с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области и с главой администрации Пскова Александром Братчиковым. «Они проведут в начале следующей недели совместное заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения, и все эти вопросы будут решены», – уточнил губернатор.

Он напомнил, что в Пскове сейчас в самом разгаре дорожные строительства. «Не так давно я лично проинспектировал ход работ. С удовольствием хочу отметить, что темпы хорошие, некоторые объекты в этом году будут сданы раньше срока», – отметил губернатор.

Глава региона также поблагодарил за работу дорожников: тех, кто ремонтирует дороги и за это отвечает. «За два года на самом деле проделана колоссальная работа, и качество дорог сейчас соответствует самым высоким требованиям», – заключил Михаил Ведерников.