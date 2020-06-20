В России доплаты медикам за работу с коронавирусом будут учтены для расчёта их отпускных

14:44, 20 июня 2020, ПАИ

Дополнительные выплаты медикам за работу с коронавирусом сохраняются. Кроме того, их будут учитывать при расчёте отпускных, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении, посвящённом предстоящему Дню медицинского работника.

«Дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчёте отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда в течение года специалист уйдёт в отпуск. Конечно, такое решение связано с дополнительной нагрузкой на региональные финансы. Это тоже понятно, поэтому мы окажем субъектам Федерации специальную поддержку для выплаты этих денег», – сказал Владимир Путин.

Глава государства также попросил правительство и Минздрав держать вопросы выплат повышенных отпускных медицинским работникам на постоянном контроле. «Чтобы здесь не было никаких сбоев», – подчеркнул президент.