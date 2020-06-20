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Общество

Псковская область стала соорганизатором всероссийской конференции школьных музеев

Музей Победы 19 июня провёл межрегиональную конференцию «Современные технологии в развитии музейного пространства и туризма: опыт регионов России». Мероприятие прошло под эгидой Министерства культуры России, экспертного совета по воспитанию при комитете Госдумы по образованию и науке и комитета по образованию Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

«Конференция получилась очень живой, конструктивной, полезной. География: Улан-Удэ, Псков, Белгород, Москва, Уфа, Севастополь», – отметила модератор форума, заместитель директора Музея Победы Светлана Любенкова.

Она также подчеркнула, что все участники делились уникальным и успешным опытом, который заслуживает внимания и распространения.

«Нам приятно, что участники высоко оценили работу Музея Победы по созданию онлайн-продуктов, наши организационные усилия по объединению специалистов и всех неравнодушных граждан в деле популяризации знаний о войне и воспитания достойных граждан страны», – отметила Светлана Любенкова.

«Самое главное, что это были практики, реализуемые в регионах, по развитию деятельности школьных музеев, которые мы можем предложить всем участникам нашей программы», – заметила куратор программы «Школьный музей Победы» Елена Слесаренко.

Участники конференции обсудили возможности цифровизации школьных музеев, включения их в работу крупных военно-исторических музеев. Кроме того, профессионалы отметили роль школьных музеев в процессе обучения школьников и их патриотическом воспитании.

Специалисты говорили также о возможностях внедрения современных технологий в области туризма и краеведения.

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