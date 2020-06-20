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Общество

Фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдёт онлайн

Автор фото: Анатолий Шумилин.

Летом 2020 года фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдёт в онлайн-формате. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Фестиваль «Изборская крепость» отличается насыщенной культурной программой, талантливыми и интересными участниками. Увидеть онлайн-выступления конкурсантов можно будет в группе «Фестиваль «Изборская крепость» в соцсети «ВКонтакте».

Приём заявок и конкурсных произведений продлится до 1 июля. Видео- и аудиозаписи участники могут прислать на электронную почту жюри: izborskbastion@list.ru.

Длинный и короткий списки участников будут опубликованы на странице фестиваля, имена победителей, аудио- и видеозаписи будут опубликованы до 12 июля.

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