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Общество

Как вдвое сократить плату за капремонт, объяснили пенсионерам

Как сократить плату за капитальный ремонт, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Фото: ПАИ

Так, пенсионеры от 80 лет полностью освобождаются от взноса на капремонт.

Пенсионеры от 70 до 79 лет могут платить половину взноса на капремонт. Скидка 50 % предоставляется ветеранам труда, людям с инвалидностью I и II групп, инвалидам войны.

Механизм действия компенсации работает так: сначала пенсионер в полном объёме уплачивает взнос на капремонт, а потом уполномоченный орган возвращает деньги.

Компенсация за капремонт – региональная мера поддержки, она действует не во всех регионах. О её наличии можно узнать в местной администрации или соцзащите.

Оформить льготу при её наличии в регионе можно в местной администрации, соцзащите, МФЦ или центре жилищных субсидий. Подать заявление можно лично или через «Госуслуги». Для этого необходимо взять паспорт, справку о составе семьи, копию трудовой книжки, квитанцию об уплате взносов за последний месяц, реквизиты для перевода денег, согласие на использование персональных данных

Подробную информацию читайте в карточках.

  • Как вдвое сократить плату за капремонт, объяснили пенсионерам
    Фото: портал «Объясняем.рф»
  • Как вдвое сократить плату за капремонт, объяснили пенсионерам
    Фото: портал «Объясняем.рф»
  • Как вдвое сократить плату за капремонт, объяснили пенсионерам
    Фото: портал «Объясняем.рф»
  • Как вдвое сократить плату за капремонт, объяснили пенсионерам
    Фото: портал «Объясняем.рф»
  • Как вдвое сократить плату за капремонт, объяснили пенсионерам
    Фото: портал «Объясняем.рф»
  • Как вдвое сократить плату за капремонт, объяснили пенсионерам
    Фото: портал «Объясняем.рф»

Ранее сообщалось, что подорожавшие квитанции за ЖКУ псковичи получат в августе.

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