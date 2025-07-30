Как вдвое сократить плату за капремонт, объяснили пенсионерам

17:57, 30 июля 2025, ПАИ

Как сократить плату за капитальный ремонт, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Так, пенсионеры от 80 лет полностью освобождаются от взноса на капремонт.

Пенсионеры от 70 до 79 лет могут платить половину взноса на капремонт. Скидка 50 % предоставляется ветеранам труда, людям с инвалидностью I и II групп, инвалидам войны.

Механизм действия компенсации работает так: сначала пенсионер в полном объёме уплачивает взнос на капремонт, а потом уполномоченный орган возвращает деньги.

Компенсация за капремонт – региональная мера поддержки, она действует не во всех регионах. О её наличии можно узнать в местной администрации или соцзащите.

Оформить льготу при её наличии в регионе можно в местной администрации, соцзащите, МФЦ или центре жилищных субсидий. Подать заявление можно лично или через «Госуслуги». Для этого необходимо взять паспорт, справку о составе семьи, копию трудовой книжки, квитанцию об уплате взносов за последний месяц, реквизиты для перевода денег, согласие на использование персональных данных

Подробную информацию читайте в карточках.



Фото: портал «Объясняем.рф»



Фото: портал «Объясняем.рф»



Фото: портал «Объясняем.рф»



Фото: портал «Объясняем.рф»



Фото: портал «Объясняем.рф»



Фото: портал «Объясняем.рф»











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