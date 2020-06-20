ФОТОФАКТ: В Овсище начали борьбу с борщевиком

22:56, 20 июня 2020, ПАИ

В Овсище начался скос борщевика. Об этом в своём Instagram сообщил депутат Псковской городской Думы по избирательному округу № 12 Григорий Стороненков.

Депутат отметил, что специалисты скосили борщевик в районе пляжа в Овсище – на берегу реки Великой в районе улицы Отрадной. Вдоль дорожки растения скосили, а те, что находятся на удалении от путей движения, обработали химикатами, которые уничтожат борщевик в течение двух недель.

Также планируется скосить опасное растение на территории возле ЖК «Афины», у дома № 16 на улице Ижорского Батальона, на пересечении улиц Ижорского Батальона и Чудской, вдоль Чёртова ручья (за ЖК «Афины» и за школой), возле дома № 5 на улице Алёхина, у дома № 126 на улице Поземского и на улице Озёрной (Снятная Гора).

Указанные территории вошли в план по обращениям жителей микрорайона, добавил депутат.

«Особую помощь управлению городского хозяйства оказал житель округа Николай Петров. Он создал схему произрастания борщевика в нашем микрорайоне. Эта схема позволила чиновникам более точно выстроить план работ», – написал Григорий Стороненков.

В июне в Пскове начали борьбу с борщевиком по муниципальному контракту.