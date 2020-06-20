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Общество

О великолукском враче и спортсмене ХХ века Геннадии Слепневе рассказал Госархив

Ко Дню медицинского работника Великолукское отделение Государственного архива Псковской области поделилось уникальными кадрами 1970-х годов, на которых запечатлён главный врач Великолукской городской станции скорой помощи Геннадий Павлович Слепнев, который также был чемпионом СССР по лёгкой атлетике, участником XV Олимпийских игр в Хельсинки в 1952 году. Фотографии и статью о враче и спортсмене опубликовали в группе Госархива в соцсети «ВКонтакте».

Геннадий Слепнев родился 21 июля 1921 года в городе Тейково Ивановской области в семье служащих. В 1940 году, после окончания средней школы, был призван в ряды Красной армии. В годы Великой Отечественной войны служил в 201-й стрелковой дивизии Ленинградского пограничного округа. Знал, что такое Ленинградская блокада. Награждён орденами Славы III степени, Отечественной войны I и II степеней, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После демобилизации из армии в 1948 году Геннадий Павлович поступил в Ленинградский медицинский институт, который закончил в 1951 году и по распределению приехал в Великие Луки.

Вначале Геннадий Слепнев работал врачом онкологического диспансера, с 1957 года – врачом городской поликлиники, а с 1963 по 1976 год являлся главным врачом станции скорой помощи. С 1977 года до ухода на пенсию работал врачом здравпункта Великолукского государственного института физической культуры.

К занятиям спортом Геннадий Павлович приобщился ещё в школе, но профессионально тренироваться начал во время учёбы в медицинском институте. Работая в Великих Луках, Геннадий Павлович продолжал участвовать в спортивных соревнованиях и как спортсмен, и как врач, оказывающий помощь спортсменам.

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