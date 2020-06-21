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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Фото Дарьи Хватковой

О погоде в июле месяце рассказали в Гидрометцентре. Июль в России может стать таким же тёплым, как и июнь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Российскую газету».

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в центре и Поволжье температура превысит норму на один градус. На юге страны, в том числе в Краснодарском крае и в Крыму, температура будет держаться на уровне 28-33 градуса.

В Москве средняя температура днём будет держаться на отметке +23...+28 градусов, ночью – +12...+17 градусов. Осадков при этом прогнозируется меньше, чем обычно в этот период.

Превышение температурной нормы может быть в Якутии, кроме северных районов, а также в Иркутской, Амурской областях, в северных районах Хабаровского края, а также на Камчатке и в Магаданской области.

Наиболее прохладный июль ожидается в Курганской области, в Тюменской области, а также в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае. Чуть ниже нормы температура воздуха будет в центральных районах Хабаровского края и на севере Приморского края.

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