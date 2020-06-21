Владимир Путин наградил псковских медиков орденом Пирогова
Президент России Владимир Путин наградил псковских медиков орденом Пирогова. Указ был подписан президентом России.
Указом президента России за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией орденом Пирогова награждены: врач из Псковской области Надежда Анисимова, а также главный врач Псковского филиала по железнодорожному транспорту Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области Елена Григорович, заведующая лабораторией в Псковской области Замская Ингрид-Кюллики, заместитель главного врача Николай Калинин.