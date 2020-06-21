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Общество

Благодарность президента России получили четыре медика Псковской области

Четыре медика Псковской области получили благодарность президента России.

Согласно распоряжению президента России Владимира Путина о поощрении за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, благодарность объявить:

врачу-терапевту Великолукской межрайонной больницы Борису Герчикову,

заведующему отделением анестезиологии, реанимации и инфекционного корпуса Псковской городской больницы Икромжону Назимову,

заведующей отделением пульмонологии в Псковской городской больнице Анастасии Повторейко,

врачу анестезиологу-реаниматологу Великолукской межрайонной больницы Дмитрию Приступчику.

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