Благодарность президента России получили четыре медика Псковской области
Четыре медика Псковской области получили благодарность президента России.
Согласно распоряжению президента России Владимира Путина о поощрении за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, благодарность объявить:
врачу-терапевту Великолукской межрайонной больницы Борису Герчикову,
заведующему отделением анестезиологии, реанимации и инфекционного корпуса Псковской городской больницы Икромжону Назимову,
заведующей отделением пульмонологии в Псковской городской больнице Анастасии Повторейко,
врачу анестезиологу-реаниматологу Великолукской межрайонной больницы Дмитрию Приступчику.