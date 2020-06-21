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Общество

Приоритет при распределении бюджетных мест в 2020 году отдадут региональным вузам

Фото Дарьи Хватковой

В 2020 году приоритет при распределении бюджетных мест отдадут региональным вузам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

В 2020 году будет выделено более 11,4 тысячи бюджетных мест в вузах с приоритетом региональных учебных заведений, находящихся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Согласно документу, при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам конкурса, проведённого ранее Минобрнауки.

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