Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День образования киберполиции МВД России отмечают 11 октября

День образования подразделений по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий органов внутренних дел отмечают 11 октября, сообщили в МВД России.

Фото из канала МВД России в MAX

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России создали четыре года назад по указу президента Российской Федерации. Его сотрудники борются с киберпреступностью и участвуют в декриминализации цифрового пространства страны.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в текущем году пресекли деятельность трёх преступных сообществ, которые занимались хищением денег у граждан. Кроме того, установили организаторов и участников преступного сообщества, незаконно собиравших и продававших персональные данные россиян. Пресекли один из основных каналов поставки на чёрный рынок сим-карт, используемых в преступной деятельности. Также выявили и задержали разработчиков вредоносного программного обеспечения, которое поставлялось трём организованным группам, похищавшим денежные средства у граждан и организаций.

Управление участвует в формировании цифровой политики. Выработанные предложения легли в основу принятого в текущем году второго пакета мер «Антифрод 2.0», а сейчас при участии сотрудников сформирован третий пакет. Профилактика – одно из основных направлений работы управления. Особое внимание уделяют просвещению подрастающего поколения.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

11 октября 2026

Розыск детей пропавших почти 20 лет назад детей продолжается в Великих Луках
11 октября 2026

Игорь Руденя поздравил аграриев Северо-Запада с профессиональным праздником
11 октября 2026

Минпросвещения обновит программы по ключевым предметам в старших классах
11 октября 2026

Михаил Ведерников поблагодарил аграриев региона за труд
11 октября 2026

Приставы взыскали 90 тысяч рублей с виновника драки в Пскове
11 октября 2026

Митрополит Матфей обсудил с ректорами московских вузов молодёжное паломничество
11 октября 2026

День образования киберполиции МВД России отмечают 11 октября
11 октября 2026

В Псковской областной больнице 13 октября пройдут плановые учения

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...