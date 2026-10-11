День образования киберполиции МВД России отмечают 11 октября

11:30, 11 октября 2026, ПАИ

День образования подразделений по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий органов внутренних дел отмечают 11 октября, сообщили в МВД России.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России создали четыре года назад по указу президента Российской Федерации. Его сотрудники борются с киберпреступностью и участвуют в декриминализации цифрового пространства страны.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в текущем году пресекли деятельность трёх преступных сообществ, которые занимались хищением денег у граждан. Кроме того, установили организаторов и участников преступного сообщества, незаконно собиравших и продававших персональные данные россиян. Пресекли один из основных каналов поставки на чёрный рынок сим-карт, используемых в преступной деятельности. Также выявили и задержали разработчиков вредоносного программного обеспечения, которое поставлялось трём организованным группам, похищавшим денежные средства у граждан и организаций.

Управление участвует в формировании цифровой политики. Выработанные предложения легли в основу принятого в текущем году второго пакета мер «Антифрод 2.0», а сейчас при участии сотрудников сформирован третий пакет. Профилактика – одно из основных направлений работы управления. Особое внимание уделяют просвещению подрастающего поколения.