В Псковской областной больнице 13 октября пройдут плановые учения

11:14, 11 октября 2026, ПАИ

Плановые тренировочные учения с отработкой алгоритма действий при массовом поступлении пострадавших пройдут в Псковской областной клинической больнице 13 октября, сообщили ПАИ в медучреждении.

Учения назначены на понедельник. В больнице подчеркнули, что это стандартная регулярная процедура, и попросили пациентов не паниковать. Больница 13 октября будет работать в штатном режиме. Все плановые приёмы врачей, операции, обследования и выписки проведут по обычному графику.

Тренировки нужны, чтобы отработать слаженность действий медперсонала, проверить готовность оборудования и логистики. В больнице отметили, что такие учения помогают в любой нештатной ситуации действовать максимально быстро и чётко.

Если 13 октября жители заметят повышенную активность персонала, перемещения носилок или специализированной техники на территории больницы, это часть тренировки. В медучреждении попросили отнестись к информации с пониманием и поделиться ею, чтобы предотвратить распространение ложных слухов.