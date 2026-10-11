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Общество

В Псковской областной больнице 13 октября пройдут плановые учения

Плановые тренировочные учения с отработкой алгоритма действий при массовом поступлении пострадавших пройдут в Псковской областной клинической больнице 13 октября, сообщили ПАИ в медучреждении.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Учения назначены на понедельник. В больнице подчеркнули, что это стандартная регулярная процедура, и попросили пациентов не паниковать. Больница 13 октября будет работать в штатном режиме. Все плановые приёмы врачей, операции, обследования и выписки проведут по обычному графику.

Тренировки нужны, чтобы отработать слаженность действий медперсонала, проверить готовность оборудования и логистики. В больнице отметили, что такие учения помогают в любой нештатной ситуации действовать максимально быстро и чётко.

Если 13 октября жители заметят повышенную активность персонала, перемещения носилок или специализированной техники на территории больницы, это часть тренировки. В медучреждении попросили отнестись к информации с пониманием и поделиться ею, чтобы предотвратить распространение ложных слухов.

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