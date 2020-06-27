Годовалая девочка пострадала при пожаре в Плюсском районе

23:37, 21 июня 2020, ПАИ

В деревне Игомель Плюсского района произошло возгорание в жилом доме. В результате пожара пострадал ребёнок в возрасте года и двух месяцев, сообщила газета «Плюсский край».

21 июня в начале 18 часов в ПЧ-24 поступило сообщение о том, что в жилом доме в деревне Игомель наблюдается задымление. Пожарные локализовали очаг возгорания – тлеющее кресло внутри дома.

Как отмечает плюсское издание, самое главное до приезда пожарных сделали соседи, по счастливой случайности находившиеся неподалёку. Как сообщил «ПК» главный государственный инспектор Плюсского и Струго-Красненского районов Владимир Егоркин, по словам очевидцев, сначала в окне пострадавшего дома они заметили девочку, но, не придав этому значения, продолжили свои дела. Через несколько минут они увидели дым, который выходил из дома. Соседи вызвали спасателей и бросились к дому, взломали дверь, вывели на улицу родителей и двух малолетних детей – пятилетнего мальчика и годовалую девочку.

«На теле малышки были ожоги, её на скорой помощи увезли в больницу в Псков, – рассказал Владимир Егоркин. – Родители, утомлённые алкоголем, спали, дети были предоставлены сами себе. По словам соседей, в своем пятилетнем возрасте мальчишка мог пользоваться зажигалкой. Детская шалость с огнём, вероятнее всего, и могла стать причиной возгорания».

По данному факту проводится проверка.