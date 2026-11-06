На краже сметаны и крабовых палочек попалась жительница Пскова

10:25, 06 ноября 2026, ПАИ

Росгвардейцы пресекли кражу в псковском магазине, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

5 ноября около 13:00 сотрудники вневедомственной охраны ведомства патрулировали улицы Пскова. Им поступил сигнал тревоги из магазина на улице Труда.

Росгвардейцы оперативно выдвинулись и задержали на месте 41-летнюю женщину, которая украла из торгового зала куриную грудку, крабовые палочки и сметану.

Росгвардейцы доставили задержанную в полицию для дальнейшего разбирательства.