Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове

08:17, 06 ноября 2026, ПАИ

В Пскове на Рижском проспекте у дома 51 произошло столкновение автомобилей Peugeot Boxer и Skoda Octavia. Автомобиль Skoda Octavia стоял на светофоре, когда Peugeot Boxer совершил наезд на его заднюю часть, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 41-летний водитель одного из автомобилей. Пострадавший госпитализирован.

На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.