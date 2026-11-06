Жилой дом и баня горели в Псковской области

09:43, 06 ноября 2026, ПАИ

Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки. Оба возгорания произошли в жилом секторе, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, в 09:38 в Локне на улице Чайковского загорелся жилой дом. Огонь повредил чердачное помещение. Предположительно, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Кроме того, в 18:35 поступило сообщение о возгорании бани на улице Космонавтов в деревне Лычево Великолукского района. Сгорели дровяник, дрова и хозяйственная постройка. Возможной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей из-за короткого замыкания.