Мужина с бородой и усами пропал в Пскове

19:43, 05 ноября 2026, ПАИ

В Пскове ищут 57‑летнего Сергея Васильева. С 30 октября 2026 года его местонахождение неизвестно, сообщается в группе поисково‑спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, светло‑русые волосы, голубые глаза, носит бороду и усы. В день исчезновения был одет в рыжую куртку, штаны цвета хаки и сине‑голубые кроссовки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по номерам 8-800-700‑54‑52 (горячая линия) или 112. Поисково‑спасательный отряд «ЛизаАлерт» нуждается в помощи добровольцев.