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Общество

Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области в День памяти и скорби

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона в День памяти и скорби – 22 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

«22 июня 1941 года – дата начала Великой Отечественной войны, – напомнил глава региона. –   Это поворотное событие в истории нашей страны, последствия которого ощущаются даже спустя 75 лет. Сегодня – День памяти и скорби. Одна из самых печальных дат России. За ней стоят миллионы сломанных судеб, целые народы, находившиеся на грани уничтожения, а также невероятный подвиг защитников нашего Отечества».

Михаил Ведерников отметил, что во время войны Псковская область потеряла 150 тысяч «своих сыновей и дочерей», порядка 600 населённых пунктов были уничтожены. «Мы должны всегда помнить об этой жертве, хранить память о погибших за свободу нашей Родины, искать имена преступников, добиваться их осуждения», – продолжил он.

«Однако величие Победы состоит не только в том, что наша страна смогла колоссальной ценой сокрушить самого страшного противника в своей истории, – сказал губернатор. – Наша гордость в том, что трудами двух поколений были восстановлены города, памятники древности, промышленность, сельское хозяйство. Несмотря на все исторические вызовы, наша страна принесла мир десяткам народов. И с тех пор всегда выступала против диктатуры, войны, насилия. Защищала угнетённых, нередко даже в ущерб собственным интересам».

Михаил Ведерников подчеркнул, что День памяти и скорби – это не только день траура. «Это напоминание о важности мира и той цене, которой было получено это знание», – пояснил он.

Отдельные слова благодарности глава региона адресовал ветеранам. «Война сделала ваше поколение освободителями Европы и подлинным примером для детей и внуков. Вы подарили нам будущее. И мы этого никогда не забудем. Низкий вам поклон. И вечная память погибшим», – добавил Михаил Ведерников.

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