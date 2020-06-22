Административное наказание получил великолучанин за употребление наркотика

09:16, 22 июня 2020, ПАИ

В декабре 2019 года великолучанин употребил синтетический наркотик, за что был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 20.20 КоАП РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

Изучение административного дела показало, что употребленный наркотик гражданин приобрел у неустановленного лица, однако указанный факт сотрудники правоохранительных органов проигнорировали.

В связи с изложенным материал проверки прокуратурой города направлен в СО ОМВД России по городу Великие Луки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.