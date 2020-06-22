В Себежском районе завершили укладку верхнего слоя на дороге Опочка — Дубровка — граница с Белоруссией

11:54, 22 июня 2020, ПАИ

Была завершена укладка верхнего слоя на дороге Опочка — Дубровка — граница с Белоруссией в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Компания «Автомобильные дороги Пскова» закончила укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона на площади около 30 тыс квадратных метров. На эти цели было израсходовано 6,7 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

В ближайшее время дорожники приступят к укреплению обочин и нанесению разметки.

Работы должны быть завершены до 1 августа. Ремонт идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».