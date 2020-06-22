Псковичей приглашают присоединиться к флешмобу #ПсковщинаПомнит

12:41, 22 июня 2020, ПАИ

В Псковской области в рамках акции «Я помню! Я горжусь!» активисты волонтерского центра «Единой России» инициировали флешмоб #ПсковщинаПомнит. Участникам флешмоба предлагается размещать на своих страничках в соцсетях фотографии букетов цветов, себя и своих родственников, друзей, знакомых с цветами, символически передавая букет и сопровождая посты хештегом #ПсковщинаПомнит. Присоединиться к флешмобу может каждый житель Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Онлайн-флешмоб, стартовавший 22 июня, в День памяти и скорби, завершится офлайн акцией «Я помню! Я горжусь!» 24 июня. В день проведения парада Победы участники мероприятия, среди которых депутаты, активисты партии, представители органов местного самоуправления, волонтеры, молодежь, жители региона возложат живые цветы к воинским захоронениям, мемориалам и памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны защитникам Родины.

«Из-за ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в год 75-летия Великой Победы не было торжественных массовых мероприятий офлайн. 9 мая мы поздравляли наших дорогих ветеранов адресно, соблюдая необходимые ограничительные меры. По просьбе ветеранов партийцы, волонтеры возлагали цветы к могилам павших героев. Перед окнами домов, где живут ветераны, проходили мини-парады и концерты. Мы поздравляли с Днем Победы участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Звонок ветерану». Подвиг наших дедов и прадедов вечен. Память о нем мы храним с гордостью. Акцией «Я помню! Я горжусь!» мы можем отдать нашим героям лишь малую долю огромного долга за нашу спокойную трудовую жизнь», - отметил секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.