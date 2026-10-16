За уклонение от обязательных работ великолучанку отправили под стражу

17:00, 16 октября 2026, ПАИ

В Великих Луках задержали местную жительницу, осуждённую за кражу. Женщина отработала лишь 12 часов из назначенных судом 120, после чего скрылась от уголовно-исполнительной инспекции, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

В ноябре 2025 года великолучанку признали виновной в краже и назначили ей 120 часов обязательных работ. После того как женщина перестала отбывать наказание, её объявили в розыск. 15 октября 2026 года сотрудники УФСИН установили её местонахождение и задержали в Великих Луках.

16 октября городской суд рассмотрел представление уголовно-исполнительной инспекции и постановил заключить женщину под стражу на 13 суток. Эта мера необходима, чтобы обеспечить дальнейшее рассмотрение вопроса о замене обязательных работ лишением свободы.