180 миллионов рублей Псковская область получит на выплаты по соцконтрактам

12:24, 22 июня 2020, ПАИ

В 2021 году в Псковскую область поступит 180 миллионов рублей на реализацию поддержки граждан по социальным контрактам. Об этом в эфире ПАИ-live 22 июня рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Сенатор объяснила, что в России действует практика заключения договора о взаимных обязательствах между малоимущим гражданином и органом социальной защиты населения о предоставлении его семье государственной социальной помощи.

Псковской области ранее выделяли 600 тысяч рублей на год, и помощь была оказана не многим, заметила Елена Бибикова. После доработки проекта Министерство труда утвердило новое правило действия программы. В 2020 году 21 региону, где заработал это проект в пилотном режиме, выделили 7 миллиардов рублей. В 2021 году в этот список войдет и Псковская область, получив 180 миллионов рублей.

Материальную поддержку по соцконтракту можно получить по определенным направлениям: развитие хозяйства, организация предпринимательской деятельности, обеспечение минимальных жизненных потребностей (продуктов питания, одежды, обуви, медикаментов), переобучение, оплату за содержание ребенка в детском дошкольном учреждении.