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Общество

Граффити с княгиней Ольгой появилось на набережной реки Великой

Фото: ПАИ.

Местные уличные художники создали граффити с изображением княгини Ольги на набережной реки Великой в Пскове. Рисунок появился на ограждении у Псковской ТЭЦ.

Начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская отметила в беседе с корреспондентом ПАИ, что граффити – личная инициатива псковской молодежи. То есть создатели рисунка с представителями власти не советовались. «Согласитесь, что сейчас это выглядит гораздо эстетичнее того, что было. Хорошо все сделали. И я считаю, что такие молодежные инициативы нужно поддерживать», - сказала Наталья Плявинская.

Фото: ПАИ.

Жители города в соцсетях заметили, что на изображении у княгини Ольги слишком суровый взгляд. «Это она перед походом на Искоростень», - предположила псковичка Светлана Б.

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