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Общество

24 школьных аттестата получили осужденные себежской исправительной колонии

Осужденные себежской исправительной колонии получили 24 школьных аттестата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Осужденные закончили курс школьной программы и получили аттестаты об основном общем и полном среднем образовании. Все они являются официальными документами государственного образца.

Четыре аттестата получили осужденные за окончание 9 класса, а 20 – об окончании 11 и 12 классов.

В церемонии вручения документов принял участие начальник отдела воспитательной работы с осужденными ИК-6 Виталий Антонов. Он пожелал выпускникам не переставать получать образование и стремиться к новым знаниям.

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