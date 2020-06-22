24 школьных аттестата получили осужденные себежской исправительной колонии
Осужденные себежской исправительной колонии получили 24 школьных аттестата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Осужденные закончили курс школьной программы и получили аттестаты об основном общем и полном среднем образовании. Все они являются официальными документами государственного образца.
Четыре аттестата получили осужденные за окончание 9 класса, а 20 – об окончании 11 и 12 классов.
В церемонии вручения документов принял участие начальник отдела воспитательной работы с осужденными ИК-6 Виталий Антонов. Он пожелал выпускникам не переставать получать образование и стремиться к новым знаниям.