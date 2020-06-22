Новые ясли откроют в Пскове на Рижском проспекте

15:49, 22 июня 2020, ПАИ

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов побывал на строительных площадках детсадов в Пскове и Псковском районе. Учреждения строятся по национальному проекту «Демография». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Председатель комитета в рамках рабочего выезда проверил, как идут работы по строительству детского сада в Пскове, на Рижском проспекте, 56 б. Здесь возводится одноэтажная пристройка к детскому саду № 25 «Золотой ключик» для яслей, рассчитанных на 80 малышей. На эти работы из федерального бюджета выделено более 65 млн рублей.

Строительные и отделочные работы здесь находятся на завершающей стадии, благоустраивается территория вокруг садика. Уже установлены детские площадки. В течение ближайшей недели будет уложено асфальтовое покрытие вокруг учреждения. Параллельно в помещениях собирается мебель. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в августе.

Председатель комитета по образованию положительно оценил и темпы работ, и то, что ясли уже полностью укомплектованы персоналом, а все дети уже получили направления согласно электронной очереди.

Александр Седунов также детский сад в посёлке Неёлово. На строительство дошкольного учреждения на 270 мест выделено более 210 млн рублей из федерального бюджета.

На данный момент строительная готовность объекта составляет 60%, отметил подрядчик. В настоящее время в здании ведутся работы по внутренней отделке помещений, в частности идет укладка плитки. Готовятся к подключению теплосети. Кроме того, заключен договор на поставку части оборудования.

«Ежедневно на объекте трудятся около 70 работников. Выявленное ранее отставание от графика практически ликвидировано. До конца лета основные строительные работы будут завершены», — заверил подрядчик.

Александр Седунов поручил строителям не сбавлять темп работ, подчеркнув, что открытия детского сада ждут жители поселка и близлежащих населенных пунктов. Одновременно уже идет набор персонала в учреждение, формируются детские группы.

Александр Седунов также проконтролировал строительство детского сада на улице Алехина в Пскове. Здесь будет реализован тот же проект, что и в поселке Неёлово. По словам подрядчика, готовность объекта составляет около 25%. В настоящее время идет кладка второго этажа здания. По итогам осмотра Александр Седунов обратил внимание подрядчика на необходимость соответствия графику всех проводимых на объекте работ.