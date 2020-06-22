14 тысяч вопросов про коронавирус поступило в информационный центр Псковской области

15:50, 22 июня 2020, ПАИ

Более 14 тысяч обращений поступило в региональный круглосуточный информационный центр по вопросам о COVID-19. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, по сравнению с предыдущим отчетным периодом общее количество звонков выросло на три тысячи.

Чаще всего люди уточняют информацию о правилах въезда на территорию Псковской области из иностранных государств и других субъектов России. С этим вопросом к операторам обращались 6,1 тысячи раз. Более 3,6 тысячи звонивших интересовались общей эпидемической обстановкой в регионе и стране.

В число часто задаваемых вопросов также входят выполнение карантинных мероприятий, правила выезда за границы муниципальных образований, работа организаций в условиях ограничений. Операторы информируют людей о правилах поведения после контакта с заболевшим COVID-19, дезинфекции общественных мест и комплексе санитарно-эпидемических мер при организации работы, возможностях получения льготных лекарств и мер поддержки.

На горячую линию информационного центра можно обратиться по телефонам: 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 29-90-03. Достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе в соцсети «Вконтакте» — «COVID-19. Псковская область», а также канале в Telegram — «COVID-19. Псковская область».

В регионе работают и дополнительные интернет-площадки — приложение «Viber» в официальном сообществе «Оперштаб Псковской области» и канал в «Яндекс. Чаты» в официальной группе «Коронавирус. Оперштаб Псковской области».

Также действует федеральный информационный ресурс стопкоронавирус.рф и единый номер общероссийской «горячей линии» — 8 (800) 200-01-12. Заявки на помощь волонтеров принимаются по номеру «горячей линии» проекта «Мы вместе» — 8 (800) 200-34-11.

У Псковского агентства информации также есть сюжет, в котором публикуются актуальные новости, связанные с коронавирусом в Псковской области, стране и мире.