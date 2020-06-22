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Общество

В районах Псковской области почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

22 июня в 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в районах Псковской области прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории России.

В частности, в Дедовичах на братском захоронении «Высокое», где захоронено 211 воинов-красноармейцев, а также на могилах Героя Советского Союза Михаила Харченко и юного партизана Юры Иванова состоялось возложение цветов и зажжение памятных свечей. В мероприятии принимали участие глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Петрова, а также активисты партии и местные жители.

«Начиная с 2009 года, 22 июня - в День памяти и скорби, по всей нашей стране, а также за рубежом проводится традиционная мемориальная акция «Свеча памяти». В Дедовичском районе акция «Свеча памяти» также стала традиционной. Поэтому сегодня на могилах погибших земляков были зажжены лампады – в знак вечной памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Такие же мероприятия прошли и во всех сельских поселениях района», - рассказала Юлия Петрова.

В Красногородском районе активисты партии, депутаты Собрания депутатов сельского поселения «Пограничная волость» провели акцию «Свеча памяти» у воинского мемориала в деревне Покровское. Участники акции зажгли памятные свечи, возложили цветы и почтили память павших героев минутой молчания.

В Невеле в акции «Свеча памяти» приняли участие единороссы — глава Невельского района Олег Майоров и секретарь местного отделения партии, председатель районного Собрания депутатов Виктор Зуев. Они возложили цветы на воинские захоронения города Невеля и минутой молчания почтили память воинов-освободителей.

Кроме того, в Опочке возложили цветы на братском захоронении и минутой молчания почтили память павших воинов глава Опочецкого района Юрий Ильин и председатель районного Собрания депутатов Олег Василевский.

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