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Общество

В Пскове проработаны вопросы ликвидации мест концентрации ДТП

В Пскове проработаны вопросы ликвидации мест концентрации ДТП. Об этом было объявлено на городской комиссии по безопасности дорожного движения 22 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В 2019 году в Пскове девять мест были признаны аварийно-опасными участками дорог. Речь идёт о пересечении Рижского проспекта и улицы Печорской, перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной, пересечении улиц Юбилейной и Кузбасской дивизии, об улице Юбилейной на участке от улицы Мирной до Красноармейской набережной, площади Победы, пересечении Крестовского шоссе с Болотным проездом (переулок Зимний), об Октябрьской площади, об улице Леона Поземского на участке от улицы Труда до моста «Троицкий» и перекрестокк улиц Олега Кошевого и Белинского.

Всего на этих участках дорог за прошлый год произошло 33 дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали 41 человек, включая 18 пешеходов.

Для изменения ситуации на этих участках дорог планируется нанести термопластиком горизонтальную дорожную разметку 1.14.1 «Зебра» и обустроить светофоры типа Т7 (желтый мигающий).

На заседании было озвучено, что все вопросы проработаны и учтены в будущем муниципальном контракте.

Всего в Псковской области было выявлено 13 мест концентрации ДТП. Подробнее можно прочитать здесь>>>.

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