Гражданин Литвы «в поисках лучшей жизни» незаконно пробрался в Псковскую область

18:34, 22 июня 2020, ПАИ

Гражданин Литвы «в поисках лучшей жизни» незаконно пробрался в Псковскую область. У деревни Селиваны в Пыталовском районе нарушителя задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

35-летний иностранец уже успел отойти от госграницы на несколько сотен метров . Документов у нарушителя при себе не оказалось, а пограничникам он заявил, что направляется в Россию в поисках лучших условий жизни.

За совершенное правонарушение в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.