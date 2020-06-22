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Гражданин Литвы «в поисках лучшей жизни» незаконно пробрался в Псковскую область

Гражданин Литвы «в поисках лучшей жизни» незаконно пробрался в Псковскую область. У деревни Селиваны в Пыталовском районе нарушителя задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

35-летний иностранец уже успел отойти от госграницы на несколько сотен метров . Документов у нарушителя при себе не оказалось, а пограничникам он заявил, что направляется в Россию в поисках лучших условий жизни.

За совершенное правонарушение в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. 

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