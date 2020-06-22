В Псковской области дорогу Великие Луки — Усвяты ремонтируют по новой технологии

19:17, 22 июня 2020, ПАИ

В Псковской области приступили к ремонту участка дороги Великие Луки — Усвяты в Усвятском районе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» компанией «Буер» по контракту с ГБУ «Псковавтодор» . Об этом сообщается на сайте "Национальные проекты России".



Подрядная организация использует в своей работе технологию ресайклинга, она применяется на региональных дорогах области впервые. Технология заключается в том, что отфрезерованное старое покрытие измельчается в крошку. Затем в специальной установке измельченный асфальт смешивается со щебнем разных фракций, цементом и битумной эмульсией, таким образом получается асфальтогранулобетон. Он доводится до нужной температуры, доставляется на дорогу и укладывается с помощью асфальтоукладчика.



Мобильная смесительная установка смонтирована в непосредственной близости от объекта. Ею управляет один оператор и два специалиста. Это значительно сокращает затраты подрядчика на транспортировку материалов.



Полученная смесь используется для устройства верхнего слоя основания дороги. По показателям прочности асфальтогранулобетон не уступает обычной асфальтобетонной смеси. К тому же использование старых материалов — это экономичный и экологичный способ ремонта дорог.



В дальнейшем на укатанный слой асфальтогранулобетона будут уложены выравнивающий и верхний слои асфальта. По словам подрядчика, проект довольно сложный, есть участки, где под слоем асфальтогранулобетона дополнительно выравнивается профиль дороги с помощью щебня и песка.



На данный момент на разных отрезках ремонтируемого участка идет ремонт водопропускных сооружений, фрезерование старого покрытия, укладка щебеночного основания и асфальтогранулобетона. В работах задействованы фрезы, укладчики, катки, экскаваторы, грейдеры. Движение автотранспорта организовано по временной схеме с использованием светофорного регулирования.



Всего будет отремонтировано около 7,5 км дорожного полотна с примыканиями и пересечениями на участке км 48+550 — км 56+000 (на этом отрезке расположены населенные пункты Церковище, Адамово), а также мост через реку Усвяча. Вдоль дороги будет восстановлено барьерное ограждение и автобусные остановки, нанесена разметка и установлены знаки. Окончание работ запланировано на конец сентября.



Средства на ремонт дороги выделены из областного бюджета в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

