В Псковской области в 1,5 раза вырастет число соответствующих нормативам дорог

09:51, 23 июня 2020, ПАИ

Власти Псковской области за счет участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в ближайшие 4 года в 1,5 раза увеличат число отремонтированных трасс, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина.

Этого удастся достичь за счет привлечения федеральных средств и появившейся экономии при заключении дорожных контрактов, ремонт будет проведен на всех магистралях, на состояние которых жалуются жители,

Протяженность региональных трасс составляет более 8 тысяч километров, при этом около 34% из них находится в нормативном состоянии. Кроме того, область является приграничной - это единственный регион РФ, который граничит сразу с тремя иностранными государствами, пропуская через свою территорию поток транзитных грузовых автомобилей.

«Один из самых важных параметров для дорожной сферы Псковской области - это число региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Через 4 года мы намерены (согласно расчетным данным регионального проекта) примерно в 1,5 раза увеличить число автомобильных дорог Псковской области регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативам, таких трасс будет более 43%. К 2022 году произойдет серьезное увеличение объемов дорожного строительства, этот существенный скачок вперед произойдет за счет двукратного рост финансирования», - сказал Елкин.

В 2020 году расходы регионального дорожного фонда превышают 8 млрд рублей, что на 1,8 млрд рублей больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, ежегодно при реализации нацпроекта псковским властям удается сэкономить средства при заключении контрактов на ремонт дорог. Эти деньги администрация области направляет приведение в порядок дополнительных дорожных объектов.

«В начале мая нам удалось заключить все 100% дорожных контрактов от первоначального плана регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта, которые были запланированы на 2020 год по нацпроекту. Всего разыграно 46 объектов на сумму около 2,3 млрд рублей. По итогам электронных торгов образовалась экономия денежных средств, выделенных на реализацию проекта, в объеме более 70 млн рублей. На эти деньги разыгрываются дополнительные контракты», - отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.