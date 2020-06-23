Более 6,5 тысяч псковских семей получили выплаты на детей от 3 до 7 лет

11:36, 23 июня 2020, ПАИ

В Псковской области 11,5 тысяч семей подали заявления на выплаты детям от 3 до 7 лет, 6 809 семей уже получили деньги, 8 012 детей получили поддержку. Об этом в эфире ПАИ-live сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

В Псковской области такая выплата составляет 5528 рублей. Всего более 19 тысяч семей готовятся получить эти деньги. «Поток людей очень большой, поэтому ситуация непростая, и сроки рассмотрения заявлений увеличились до 20 дней. Если есть вопросы к нам, можно писать в соцсети или звонить в комитет», - отметила Ольга Евстигнеева.

Заявления можно подать через портал госуслуг или обратиться непосредственно в соцзащиту. Председатель профильного комитета добавила, что если заявитель сразу соберет весь пакет документов, это значительно ускорит процесс получения выплат.

Всего в период пандемии 381 миллион рублей получили псковские семьи.