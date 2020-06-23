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Общество

381 миллион рублей получили псковские семьи в пандемию

Более 380 млн рублей получили псковские семьи в пандемию. Фото ПАИ.

В Псковской области в период пандемии более чем 38 малоимущим семьям выплатили 381 миллион рублей. Об этом заявила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в эфире проекта ПАИ-live 23 июня.

По словам Ольги Евстигнеевой, в марте были приняты оперативные решения, чтобы помочь семьям с детьми, малоимущим гражданам, было принято решение о выплате по 5 тыс. рублей малоимущим семьям. Все это, как подчеркнула гостья эфира, средства, выделенные из регионального бюджета.

Ольга Евстигнеева также отметила, что выплаты продолжаются и ситуация с коронавирусом никак не повлияла на работу комитета по соцзащите. «Работаем усиленно, в оперативном режиме», - подчеркнула она.

«Изначально планировали выплачивать только 5 тыс. в апреле, но ситуация обострилась и было принято решение продолжить выплаты и в мае, по 10 тыс. рублей малоимущие граждане получили», - рассказала гостья эфира.

 

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