Семью с 11 детьми из Пскова могут наградить медалью «Родительская слава»
Многодетные семьи из Псковской области будут награждать медалью «Родительская слава». Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в эфире проекта ПАИ-livе 23 июня.
«Указом губернатора в 2019 году в Псковской области учреждена медаль «Родительская слава», но пока никого не награждали», - отметила Ольга Евстигнеева, добавив, что дополнительно награждённым выплачивают 30 тысяч рублей.
По словам спикера, получить медаль может семья Ларионовых из Опочецкого района, которая имеет 11 детей.
«Они очень добрые, позитивные и трудолюбивые», - отметила Ольга Евстигнеева.
Также председатель комитета по соцзащите Псковской области напомнила, что при рождении ребёнка в Псковской области делают подарок новорождённому, в который входит медаль, сертификат на сумму 5 тысяч рублей на детские товары, а также открытка от губернатора.
«Меры поддержки предусмотрены также при рождении третьего и последующих детей, - добавила Ольга Евстигнеева. – По 11 057 рублей получает семья, это довольно неплохо».
Также спикер добавила, что вопрос об индексации маткапитала будет рассматриваться, над этим уже работают.
«Многодетных не становится меньше, их становится только больше», - добавила Евстигнеева.