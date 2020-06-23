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Общество

Семью с 11 детьми из Пскова могут наградить медалью «Родительская слава»

Многодетные семьи из Псковской области будут награждать медалью  «Родительская слава». Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в эфире проекта ПАИ-livе 23 июня.

«Указом губернатора в 2019 году в Псковской области учреждена медаль «Родительская слава», но пока никого не награждали», - отметила Ольга Евстигнеева, добавив, что дополнительно награждённым выплачивают 30 тысяч рублей.

По словам спикера, получить медаль может семья Ларионовых из Опочецкого района, которая имеет 11 детей.

«Они очень добрые, позитивные и трудолюбивые», - отметила Ольга Евстигнеева.

Также председатель комитета по соцзащите Псковской области напомнила, что при рождении ребёнка в Псковской области делают подарок новорождённому, в который входит медаль, сертификат на сумму 5 тысяч рублей на детские товары, а также открытка от губернатора.

«Меры поддержки предусмотрены также при рождении третьего и последующих детей, - добавила Ольга Евстигнеева. – По 11 057 рублей получает семья, это довольно неплохо».

Также спикер добавила, что вопрос об индексации маткапитала будет рассматриваться, над этим уже работают.

«Многодетных не становится меньше, их становится только больше», - добавила Евстигнеева.

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