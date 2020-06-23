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Общество

Владимир Путин обратится к нации 23 июня

23 июня президент России Владимир Путин обратится к россиянам, в своем обращении он подведет предварительные итоги борьбы с коронавирусом и затронет состояние дел в экономике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Ориентировочно в 15:00 мск президент сделает телеобращение к гражданам России», - сказал он.

Представитель Кремля добавил, что телеобращение будет о текущем моменте, предварительных итогах борьбы с коронавирусом, перспективах, состоянии дел в экономике и «о нас с вами в целом».

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