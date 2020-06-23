Псковичей приглашают на бесплатные тематические вебинары по налогам

13:53, 23 июня 2020, ПАИ

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области приглашает граждан на тематические вебинары, которые пройдут в налоговых органах региона в июле 2020 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, тематика вебинаров предназначена для всех категорий налогоплательщиков: юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Специалисты инспекций разъяснят порядок рассмотрения заявлений на льготы по транспортному и земельному налогам организаций в связи с переходом на бездекларационный порядок исчисления земельного и транспортного налогов с 2021 года, расскажут о новом налоговом режиме для самозанятых – «Налог на профессиональный доход», который в Псковской области начинает действовать с 1 июля 2020 года.

Особое внимание уделят вопросам работы с налогоплательщиками в условиях сложной эпидемиологической обстановки, а именно – освобождению от уплаты налогов и взносов за 2 квартал 2020 года пострадавших категорий налогоплательщиков.

Напомнят налогоплательщикам и о декларационной кампании, которая продлится до 30 июля 2020 года, а также подскажут, как подать декларацию по форме 3-НДФЛ из личного кабинета.

Выбрать необходимую тематику можно, ознакомившись с графиками проведения вебинаров территориальными налоговыми органами в июле 2020 года.