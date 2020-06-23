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Общество

В России планируют увеличить пенсии по старости

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля. Как пишет ТАСС, об этом говорится в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, уточненном на основе показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года по базовому варианту МЭР.

Обновленный макропрогноз был направлен в правительство. Согласно прогнозу страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров могут быть проиндексированы на 5,7% - до 17 432 рублей в 2021 году, на 5,3% - до 18 357 рублей в 2022 году и на 5% - до 19 283 рублей в 2023 году. Отмечается, что прожиточный минимум пенсионера в 2021 году может составить 9 498 рублей, в 2022 году - 9 840 рублей, в 2023 году - 10 193 рубля.

Как говорится в документе, размер социальной пенсии в 2021 году будет составлять 10 044 рубля, в 2022 году - 10 338 рублей, в 2023 году - 10 697 рублей.

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