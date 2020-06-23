Игорь Сопов: Мы готовы к проведению голосования по поправкам

16:28, 23 июня 2020, ПАИ

«Мы успели все сделать в срок благодаря поддержке администрации Псковской области, слаженной работе избирательной комиссии. СИЗы доставлены вовремя, получили 5 июня, 16 июня, когда открылись участковые комиссии, туда тоже довезли», - заявил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире проекта ПАИ-live 23 июня.

По его словам, на участках уже установлены информационные стенды, коврики, термометры. «Дополнительно прошла приемка помещений сотрудниками полиции, МЧС, теперь и Роспотребнадзор — они смотрят наличие СИЗов, указателей, информационных стендов, дезинфекторов», - сказал Сопов.

Он также добавил, что из-за мер по безопасности время голосования и территория расширена, чтобы минимизировать контакты участников голосования.